João Rocha festeja avanços na relicitação da BR-163

O vereador Prof. João comemorou a notícia sobre o avanço no processo de relicitação de uma empresa concessionária para concluir o projeto da duplicação da BR-163. A CCRMS Via deveria por obrigação contratual duplicar os 845 km da estrada em 5 anos, porém até o momento foram feitos apenas 150,4, cerca de 17,7% do total.

A relicitação da rodovia está sob análise do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). O processo pode durar até dois anos para ser efetivo.

“Estamos no caminho certo para finalmente termos nossa mais importante rodovia duplicada. O ideal seria não ter passado por tudo isso, mas temos que buscar soluções e colaborar no processo. Fiscalizaremos para que essa nova licitação faça essa obra ser concluída o mais rápido possível, como a população merece “, disse o vereador.

Com a relicitação, a rodovia pode ser administrada por outra empresa. Ou, a BR-163 volta a ser operada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), que cuida das rodovias não privatizadas.

De acordo com João Rocha, “só acho uma pena que, durante o processo de relicitação, as obras de duplicação precisem ficar suspensas, mas este é um mal necessário. Afinal, essa é a única forma de retomarmos a duplicação completa da via, pois ela é importante não apenas para a logística do Estado, mas para a segurança dos motoristas”, afirmou.

Longa luta –

A Câmara de Vereadores tem buscado, desde 2017, interlocução com a empresa. Em audiência pública, eles pediam o retorno da duplicação ou, a suspensão da cobrança do pedágio caso as obras não fossem retomadas. Na época as obras estavam paralisadas.

Em novembro de 2019, houve um decreto de redução média de 53,94% na cobrança do pedágio, por descumprimento do contrato por parte da CCR MSVia.

Desde o início da concessão, assinada em 12 de março de 2014, apenas pouco mais de 150 quilômetros da rodovia foram duplicados. A empresa alega que o Governo Federal deixou de repassar empréstimos previstos na concessão, o que inviabilizou as obras.

Sobre a rodovia - A BR-163 tem 845,4 quilômetros de extensão e cruza todo o estado, desde a divisa com o Paraná, ao Sul, na cidade de Mundo Novo, até a divisa com Mato Grosso, ao Norte, na cidade de Sonora. A rodovia passa por 21 municípios, entre eles a capital, Campo Grande, e serve a mais de 1,3 milhão de habitantes.

