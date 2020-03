LanÃ§amento do MS Digital Ã© antecipado pelo Governo de MS

O governo de Mato Grosso do Sul anunciou na manhã desta sexta-feira (20), a antecipação do lançamento do aplicativo MS Digital. O Governo informou que a medida foi adotado pela necessidade de isolamento dos cidadãos a fim de reduzir o avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no estado

Segundo o órgão, o mecanismo tem como finalidade principal unificar e disponibilizar serviços públicos. A iniciativa contemplará de imediato a virtualização de serviços essenciais ao dia a dia da população. “Em cinco dias será feito o lançamento. Ninguém precisará ir as repartições. O MS Digital terá, inicialmente, 49 dos 80 serviços em todas as áreas: saúde, educação, segurança, meio ambiente e agronegócio, entre outras”, informou o governador Reinado Azambuja.

O governo ainda anunciou que a ferramenta estará disponível para Android e iOS, com opção de notificações. Além disso, o aplicativo terá uma opção de notícias, que fará com o usuário tenha acesso ao Portal de Notícias do Governo de MS, além do setor específico sobre Transparência.

