"Liberdade de impressa é baluarte democrático", diz Simone

A senadora e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet, declarou que o recuo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na censura determinada a Crusoé e ao O Antagonista significa uma volta do diálogo entre as instituições.

A parlamentar disse “a liberdade de expressão, esse "guarda-chuva" que abarca e protege a liberdade de imprensa, sempre foi baluarte democrático protegido pela Suprema Corte brasileira”, lembrou.

Simone ainda acrescenta que a decisão do ministro do STF em rever a censura reafirma o papel histórico do STF de guardião da democracia.

“Que a harmonia e o diálogo entre as instituições, sem as quais não superaremos nenhuma das crises que nos assolam, possam voltar ao 'reino' da democracia”, finalizou.

