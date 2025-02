Londres e Pedrossian Neto são reconduzidos à liderança do governo na Assembleia

Líderes do Governo do Estado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os deputados Londres Machado (PP) e Pedrossian Neto (PSD) foram reconduzidos aos cargos de líder e vice-líder, respectivamente.

O ofício contendo a decisão do governador Eduardo Riedel foi lido em sessão nessa quarta-feira (5), pelo presidente da Assembleia, Gerson Claro (PP). “Estou convicto de que os parlamentares indicados desenvolverão, com competência e dinamismo, as atribuições que as funções requerem”, destacou o governador.

Desde o ano passado, Londres e Pedrossian são encarregados de coordenar as ações do governo e encaminhar votações da bancada na Casa de Leis, além de desempenharem papel estratégico para a aprovação de propostas de interesse do Estado.

