Lula ainda mantém rotina de sanções na UTI, diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo estando internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, continua assinando sanções. O presidente sancionou a lei que regula o mercado de crédito de carbono nesta quinta-feira (11).

“Quando se tem a aprovação pelo Congresso Nacional, a Casa Civil e a SRI coordenam um diálogo com o presidente de forma antecipada. Todos esses temas, tanto o decreto de transformação digital quanto o marco regulatório do crédito de carbono, a gente já havia discutido com o presidente na semana passada”, explicou Padilha, destacando que já havia conversado com Lula sobre o assunto na segunda-feira (9).

O texto, que cria o mercado de carbono e estabelece limites para a emissão dos gases de efeito estufa, foi sancionado sem vetos.

Segundo Padilha, o presidente permanece “em exercício permanente”. “Tudo aquilo que tenha prazo para sanção, ele está assinando”, completou o ministro.

