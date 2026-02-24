Menu
Menu Busca terça, 24 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Política

Lula diz que vale "qualquer sacrifício" para prender magnatas do crime

Comitiva presidencial embarca de volta para Brasília nesta terça-feira

24 fevereiro 2026 - 12h12Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Lula e Lee Jae-Myung, presidente da Coreia do SulLula e Lee Jae-Myung, presidente da Coreia do Sul   (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira (24), que o Brasil fará “qualquer sacrifício” para prender os “magnatas da corrupção e do narcotráfico”. O combate ao crime organizados será um dos temas da reunião de Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deve ocorrer no mês que vem, em Washington.

“O desejo nosso é colocar os magnatas da corrupção e do narcotráfico na cadeia, e para isso nós faremos qualquer sacrifício”, disse Lula em entrevista à imprensa em Seul, capital da Coreia do Sul, onde o presidente foi recebido para uma visita de Estado.

“Quando eu for aos Estados Unidos, eu vou levar junto comigo a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça e vou mostrar para ele [Trump] que se ele quiser, de verdade, combater o crime organizado, o narcotráfico, o tráfico de armas, o Brasil será parceiro de primeira hora, porque nós temos expertise nisso com a nossa Polícia Federal”, acrescentou.

A pauta completa da reunião está sendo elaborada e, de acordo com o presidente, inclui temas de interesse do Brasil, do multilateralismo e da democracia. “E ele [Trump] também tem a pauta dele para mim”, destacou.

Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul.

Hoje, Lula ressaltou as negociações para um acordo comercial entre Coreia e o Mercosul serão retomadas. Elas estão paradas desde 2021.

“Eu lembrei a ele [Lee Jae-Myung, presidente da Coreia do Sul] que era muito importante, neste instante em que se discute a volta do unilateralismo, voltarmos a discutir esse acordo. Ele se mostrou muito interessado. Vamos montar as comissões para começar a debater e, se tudo der certo, podemos concluir esses acordos este ano”, resumiu.

A ampliação do acordo de comércio preferencial Mercosul-Índia também é prioridade para o Brasil, com vista ao livre comércio.

De Seul, Lula seguiu hoje para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde tem uma reunião de trabalho com o presidente do país, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. O presidente foi questionado sobre a tensão no Oriente Médio diante da troca de ameaças entre os Estados Unidos e o Irã, mas afirmou que a reunião com Al Nahyan será sobre temas de interesse do Brasil.

“Eu não vou discutir a guerra do Irã, eu não sou representante da ONU, não sou do Conselho de Segurança como membro permanente da ONU. Eu vou discutir a relação comercial e política entre Brasil e os Emirados Árabes. Eu acho que nós não estamos precisando de guerra, estamos precisando de paz, estamos precisando de investimento, desenvolvimento que é isso que vai fazer melhorar a vida do povo”, disse.

Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mudança reorganiza forças na Casa de Leis
Política
"Blocão" cresce, tem metade da Assembleia e ganha direito à vaga na CCJR
Foto: Izaias Medeiros
Política
Câmara analisa veto da prefeitura a mudança em regras previdenciárias
Cristian Dimitrius/NatGeo
Política
ALEMS analisa redação final de proposta que valoriza o Pantanal
Fábio Trad e Marcos Pollon
Política
Após pedido de CPI, Trad afirma que acusações são inverdades
Plenário do TSE
Política
Resoluções das eleições de 2026 serão votadas em duas sessões no TSE
'Acorda Brasil': Mobilização orgânica convoca ato na Praça do Rádio neste domingo
Política
'Acorda Brasil': Mobilização orgânica convoca ato na Praça do Rádio neste domingo
STF; justiça
Política
Ordem dos Advogados aciona STF e pede fim do inquérito das Fake News
Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Política
STF proíbe governo de executar emendas indicadas por Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem
Deputados federais por Mato Grosso do Sul
Política
Bancada de Mato Grosso do Sul diversifica pautas na Câmara em 2026
A CCJR é considerada a principal comissão permanente da Assembleia
Política
CCJR terá o quinto membro definido até a sessão de quarta, afirma Gerson Claro

Mais Lidas

Discussão entre jogadores aconteceu após o gol do Real Madrid
Esportes
Prestianni leva suspensão prévia em meio à investigação de racismo contra Vini Jr
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Foto: Gabrielly Gonzalez
Cidade
Campo Grande afunda a cada chuva e escancara problema crônico na infraestrutura