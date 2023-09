Lula passa por cirurgia nesta sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será internado nesta sexta-feira (29) no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para ser submetido a uma cirurgia no quadril em razão de uma artrose na cabeça do fêmur, um desgaste na cartilagem que reveste as articulações.

A cirurgia será realizada com anestesia geral e deverá levar algumas horas. O presidente ficará internado no hospital até a próxima terça-feira (3).

Assim que receber alta hospitalar, o presidente vai para o Palácio da Alvorada, residência oficial, onde despachará ao longo de 4 semanas enquanto se recupera por completo do procedimento.

Durante o período de 4 a 6 semanas após a cirurgia, o presidente não fará nenhuma viagem.

