Lula vai realizar viagens para aumentar a popularidade do Governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma sequência de agendas fora de Brasília na primeira semana de abril.

As viagens foram agendadas após ministros terem reforçado a necessidade de reajustar o discurso para atingir mulheres e a população de baixa renda, com quem Lula estaria demonstrando maior enfraquecimento.

Essas viagens fazem parte de um plano traçado pelo Planalto ainda no início de 2024, mas que ganhou ainda mais força após pesquisas indicarem queda na popularidade do petista.

A série de viagens começa com o Rio de Janeiro. Amanhã (02), Lula participará da inauguração do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), em Niterói. Também estará presente no início das obras de dragagem da Baía de Guanabara para o Porto de Niterói.

O presidente não pretende abandonar as agendas internacionais. Lula deve fazer uma rodada de visita aos países sul-americanos ainda neste semestre. A expectativa é que ele passe pela Colômbia ainda em abril. Em maio, o plano é desembarcar no Chile.

Já fora do continente, o presidente deve participar como convidado do G7, na Itália, em junho.

