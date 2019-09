Marcos Benedetti, prefeito de Vicentina, filia-se ao PSDB

Mais uma liderança municipal se filiou ao ninho tucano sul-mato-grossense. Desta vez, o prefeito de Vicentina, Marcos Benedetti, trocou o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) pelo Partido da Social da Democracia Brasileira (PSDB).

A filiação de Benedetti aconteceu na segunda-feira (2) e, agora, o PSDB conta com 44 prefeitos dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

O presidente estadual do PSDB de Mato Grosso do Sul, Sérgio de Paula, destaca que o partido só se fortalece com a chegada do prefeito. “A chegada do prefeito Marcos pro nosso ninho é algo que nos deixa ainda mais fortalecido para as eleições no ano que vem e não tenho dúvidas de que é mais uma pessoa que veio para somar com o nosso time”, diz.

União, parceria, fortalecimento e a caminhada para 2020, foram os pontos abordados pelo mais recente tucano. “É muito importante para o município ter o apoio do governo do Estado. Espero fortalecer as parcerias e também o fortalecimento para a reeleição”, pontuou.

No dia 1º de agosto, o prefeito Edson Takazono , de Anaurilândia, se filiou ao PSDB dizendo ser grato pelos investimentos e parceria realizada pelo governador Reinaldo Azambuja em seu município.

Veja quem são os 44 prefeitos tucanos em Mato Grosso do Sul

- Amambai - Ednaldo Luiz

- Anastácio – Nildo Alves

- Anaurilândia – Edson Takazono

- Aquidauana – Odilon Ribeiro

- Aral Moreira – Alexandrino Garcia

- Bataguassú - Pedro Caravina

- Bela Vista - Reinaldo Miranda Benites

- Bodoquena - Kazuto Horii

- Bonito - Odilson Arruda Soares

- Caarapó - Andre Luis Nezzi de Carvalho

- Camapuã - Delano de Oliveira

- Cassilândua - Jair Boni

- Chapadão do Sul - João Carlos Krug

- Corguinho - Marcela Lopes

- Corumbá - Marcelo Iunes

- Dois Irmãos do Buriti - Edilson Manguinha

- Douradina -Professor Jean Sergio

- Figueirão - Rogerio Rosalin

- Guia Lopes da Laguna - Jair Scapini

- Iguatemi - Patricia Nelli

- Inocência - Zé Arnaldo

- Itaporã - Marcos Pacco

- Itaquiraí - Ricardo Fávaro

- Ivinhema - Eder Uilson (Tuta)

- Jaraguari - Edson Rodrigues

- Jardim - Guilherme Monteiro

- Jateí - Eraldo Jorge Leite

- Ladário - Iranil Lima Gomes

- Nioaque - Valdir Couto de Souza Junior

- Paranaíba - Ronaldo José Severino

- Paranhos - Dirceu Betoni

- Pedro Gomes - Willian Luiz

- Ponta Porã - Helio Pellufo

- Porto Murtinho - Derley Delevatti

- Rio Brilhante - Donato Lopes

- Rio Negro - Cleidimar da Silva Camargo

- Rochedo - Francisco Junior

- Santa Rita do Pardo - Cacildo Dagno Pereira

- São Gabriel do Oeste - Jeferson Tomazoni

- Selvíria - Dr. José Fernando Barbosa

- Sete Quedas -Francisco Piroli

- Taquarussu - Roberto Tavares Almeida

- Três Lagoas - Angelo Guerreiro

- Vicentina – Marcos Benedetti

Deixe seu Comentário

Leia Também