Prefeito e vice de Anaurilândia filiam-se ao PSDB

O prefeito Edson Takazono, o vice-prefeito Adolfo Casado e cerca 40 lideranças do município de Anaurilândia se filiaram ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em solenidade ocorrida na quinta-feira (1º), na Câmara Municipal da cidade.

Sobre sua ida para o PSDB, o prefeito disse que sua filiação aconteceu para se fortalecer e que pretende somar com as demais lideranças da sigla. “Agora sou um soldado tucano. Estou indo para o PSDB para somar, e tenho certeza que vamos formar uma grande família”.

Falando sobre a importância de parcerias e de fortalecer o partido para uma eleição sem coligação, o governador Reinaldo Azambuja agradeceu a vinda do prefeito para o PSDB. “Precisamos fortalecer nosso partido, mas um partido precisa de conduta, bons gestores porque está difícil administrar. Você tem feito um bom trabalho a frente da prefeitura de Anaurilândia”.

Eleito pela quarta vez como prefeito de Anaurilândia, Edson era do MDB. Agora, o PSDB chega a 43 prefeitos e 17 vices, se tornando o partido com a maior representatividade política da história de Mato Grosso do Sul.

História

Tendo sua primeira comissão Provisória em 1989, o PSDB de Mato Grosso do Sul, tem em sua composição:

- Governador reeleito - Reinaldo Azambuja

- Três deputados federais – Rose Modesto, Bia Cavassa e Beto Pereira

- Cinco deputados estaduais – Felipe Orro, Marçal Filho, Onevan de Matos, Paulo Côrrea e Rinaldo Modesto

- 43 prefeitos

- 17 vice-prefeitos

- 162 vereadores

- 79 diretórios municipais

