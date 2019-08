Reinaldo e Nelsinho não veem riscos à ponte em Porto Murtinho

Na solenidade realizada na manhã desta quinta-feira (1º), onde foi lançada a programação dos 120 anos de Campo Grande, o governador Reinaldo Azambuja, disse ao JD1 Notícias, que não vê perigos ao inicio dos trabalhos da construção da ponte entre Porto Murtinho e o Paraguai, lançada pelo presidente do pais vizinho, Mario Abdo, na semana retrasada.

Após duras críticas no Paraguai sobre a assinatura da ata de compra de energia de Itaipu, a cúpula que negociou também o acordo para construir as duas pontes pediu demissão e uma nova equipe assumiu. “Os que entraram também apoiam a iniciativa não corremos risco de parar, segundo o que em falaram", tranquilizou Reinaldo.

Nesta manhã, o Brasil e o Paraguai cancelaram o acordo pára de compra de energia de Itaipu. Sobre a decisão, o senador Nelsinho Trad destacou que não afeta a construção das pontes que ligarão os dois países sobre o rio Paraguai. “São coisas distintas”, afirmou. À frente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, Nelsinho disse ainda que seguirá para o país vizinho no próximo dia 12, onde conversará pessoalmente com autoridades paraguaias.

O ex-ministro e conselheiro da Itaipu Binacional, Carlos Marun, ratificou a fala do senador e destacou que o acordo para a construção das pontes é irreversível. “O acordo da ponte já foi assinado pelos presidentes Temer e Marito e aprovado pelo conselho de Itaipu. Itaipu vai pagar as duas pontes”, disse. Embora reconheça que um “esgaçamento” da relação Brasil/Paraguai possa atrasar a obra, Marun está confiante no avanço das construções. “Minha expectativa é de quem em breve teremos essa situação superada”, concluiu.

