Marun fala sobre “overdose de política” e André no governo

O ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, disse nesta quinta-feira (18) depois de atuar na articulação política durante o governo Temer precisa descansar. “Tive quase que uma overdose política”, disparou.

Marun participou nesta manhã da assinatura da ordem de serviço para a ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande, resultado de sua articulação quando ainda era ministro.

Em conversa com jornalistas, o ex-ministro destacou que não está afastado do partido e que continua participando de reuniões decisivas. “Nas eleições de 2020, não vou participar. As eleições de 2022, com o André sendo candidato, quero ser digamos que um ‘sargento’ que vai levá-lo de volta ao Governo do Estado”, afirmou.

Apesar de insistir na candidatura do ex-governador à prefeitura da capital, Marun afirmou que André não tem planos para o executivo municipal. “Nas conversas que tive com ele não vi sinal algum de ele ter essa pretensão, até porque ele está fazendo uma agenda muito estadual, visitando municípios”, disse ao reafirmar que o MDB terá candidatura própria, mas não tem nome definido.

Deixe seu Comentário

Leia Também