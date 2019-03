Moro debate Pacote Anticrime com senadores na quarta-feira

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participará de audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), na próxima quarta-feira (27). A confirmação é da presidente da Comissão, senadora Simone Tebet (MDB-MS).

Convidado a apresentar as metas e diretrizes da pasta, tradição do colegiado, o ministro Moro também terá a oportunidade de esclarecer os senadores sobre os detalhes do Pacote Anticrime. Sugerido pelo senador Lasier Martins (Pode-RS), o convite ao ministro foi aprovado no mês passado pela CCJ.

Na semana passada, o colegiado aprovou um requerimento para ouvir outros setores da sociedade civil sobre o pacote, o que deve ocorrer em outra audiência pública. Serão convidados representantes de instituições como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Associação de Juízes e e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A presidente do colegiado, senadora Simone Tebet, esclareceu que ainda não há data marcada para esta audiência.

