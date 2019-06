Morre o ex-deputado estadual Paulo Estevão

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O advogado e ex-deputado estadual Paulo Estevão Cruz (Podemos) morreu nessa segunda-feira (24) em Cornélio Procópio, no Paraná.

Paulo tinha 63 anos e sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no sábado e estava em coma.

O velório será realizadoa partir das 15h no Cemitério Parque Campo Grande localizado na avenida Senado Filinto Müler, 2603, no bairro Pioneiros.

O corpo está sendo transferido do Paraná para a capital sul-mato-grossense.

Natural de Dourados, ele era companheiro da Presidente do Conselho de Ética e Disciplina (TED) da OAB/MS, Marta do Carmo Taques. Na gestão 2016 a 2018, ele atuou como Presidente do Conselho Fiscal da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS).

O Vice-Presidente da OAB/MS, Gervásio Alves de Oliveira Júnior lamenta profundamente a morte. “Representa uma perda inestimável não apenas à advocacia, mas à toda a cidadania sul-mato-grossense. Um homem que tinha na verve um espírito público sempre voltado às ações em defesa dos interesses da sociedade e particularmente dos seus clientes no exercício da advocacia. Por toda a sua vida praticou a política como forma de contribuir para o desenvolvimento da advocacia e o progresso do Estado de Mato Grosso do Sul", finalizou.

Além da advocacia e da vida pública, Paulo concorreu à vaga de Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

No ano passado, lançou-se candidato a Deputado Federal pelo Podemos, mas renunciou. Ele foi congratulado, também em 2018, durante sessão solene na Assembleia Legislativa em homenagem ao povo paraguaio.

Paulo Estevão era filho do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Horácio Cerzósimo de Souza.

