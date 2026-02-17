Menu
Motociclista fica gravemente ferido ao ser atingido por motorista bêbado na BR-163

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Vida, onde está internado

17 fevereiro 2026 - 12h11Brenda Assis
O acidente aconteceu na noite de ontemO acidente aconteceu na noite de ontem   (Leandro Holsbach/Alerta Dourados)

Um motociclista de 22 anos ficou gravemente ferido após um acidente na noite desta segunda-feira (16) na BR-163, no km 251, trecho entre Dourados e Caarapó. O motorista de um carro foi preso suspeito de dirigir embriagado.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, publicadas pelo site Alerta Dourados, Ricardo Boschetti Medeiros, de 40 anos, seguia no sentido Dourados/Caarapó quando bateu na traseira de uma motocicleta Shineray conduzida por Henrique Oliveira Rosa, de 22 anos, que trafegava à frente no mesmo sentido.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido e levado em estado gravíssimo ao Hospital da Vida. O estado de saúde atualizado não foi informado.

Ainda conforme a PRF, o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi detido no local e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal grave e por dirigir sob efeito de álcool.

Devido ao acúmulo das infrações, não foi arbitrada fiança. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

