MS 47 anos: Gerson Claro diz que Estado "vive ciclo de pleno desenvolvimento"

O presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado Gerson Claro, avaliou como "promissoras as perspectivas de crescimento de Mato Grosso do Sul" em sua mensagem alusiva aos 47 anos de sanção da Lei Complementar 31, que criou o Estado em 11 de outubro de 1997.

"Estamos nos consolidando como um polo de desenvolvimento sustentável, vanguarda nacional da transição enérgica, preparado para ser o Estado carbono neutro, com Pantanal preservado para as futuras gerações” destacou Gerson.

Para o presidente da Assembleia, este é um "bom momento", com taxa anual de crescimento de 6%, mais de R$ 75 bilhões de investimentos privados contratados, é reflexo não só dos recursos naturais, da competitividade logística proporcionada pela localização estratégica do Estado, mas também da estabilidade instrucional , do compromisso dos poderes com a entrega de resultados.

“Estamos colhendo os frutos de gestões comprometidas com a responsabilidade fiscal, que deu ao Governo capacidade de investimento. Soma-se a isto incentivos fiscais calibrados e um ativo trabalho de prospecção e atração de investimentos. Em menos de 10 anos saímos do binômio soja/boi para uma economia diversificada, com um dos maiores polo da produção de celulose”, destaca o deputado .

"Temos muitas razões para reforçar nosso otimismo e a confiança no futuro. O 11 de outubro é uma data que simboliza nossa identidade e nossa autonomia. Estamos construindo um Estado marcado pelo desenvolvimento, diversidade cultural e o trabalho árduo do nosso povo. Como presidente da Assembleia, reafirmo o compromisso de continuar trabalhar pela estabilidade política e econômica, na construção de um Estado mais justo, mais prósperos e com oportunidades para todos", finalizou.

