“Muita Tristeza, parece que caiu uma bomba atômica”, diz Nelsinho no Líbano

O senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal Nelsinho Trad (PSD), desembarcou na última quinta-feira (13) em Beirute, no Líbano, junto com a comitiva brasileira em missão especial e lamentou como está a situação na capital Beirute. Em seu primeiro dia no país, ele afirmou que a tristeza é generalizada.

Trad, que também é e descendente de libaneses, esteve no país antes da megaexplosão na zona portuária, que deixou mais de 170 mortos, seis mil feridos e 300 mil desabrigados, no último dia 4 de agosto.

“A situação aqui é triste. Neste local existia o único silo de estocagem de alimentos do país. Parece que houve uma explosão nuclear, tudo devastado, os prédios que estão próximos, ficaram todos sem janela”, afirmou em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Dois aviões deixaram o Brasil ontem (12) e chegaram a Beirute por volta das 11h (horário de MS) desta quinta-feira (13). Uma das aeronaves foi carregada com seis toneladas de materiais, entre medicamentos, equipamentos de saúde e alimentos, doados pelo Ministério da Saúde e pela comunidade libanesa no Brasil. Outro avião da Força Aérea Brasileira (FAB), levou os integrantes da comitiva, entre eles o ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses e chefia a comitiva.

Após o desembarque, o grupo já seguiu para o compromisso com o presidente do Líbano, Michel Naim Aoun. Representando o Congresso Nacional, os senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) e Luiz Osvaldo Pastore (MDB-ES) participaram do encontro. Os demais integrantes, como o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, com ascendência libanesa, também assistiram a reunião.

“O ex-presidente Michel Temer, como chefe oficial da comitiva, externou o apoio brasileiro ao Líbano, informou que trouxemos ventiladores pulmonares, máscaras cirúrgicas, kits de primeiros socorros, materiais de construção e pelo menos 500 cestas básicas e meia tonelada de medicamentos na aeronave. Doações feitas pela comunidade libanesa que corresponde a mais de 10 milhões de pessoas no Brasil. Também disse que mais 4 mil toneladas de alimentos estão vindo por via marítima e, hoje, no Brasil mais 20 toneladas foram arrecadadas. O presidente do Líbano agradeceu o governo federal e ao povo libanês no Brasil e disse que precisa muito da ajuda internacional para reconstruir o país”, disse o senador Nelsinho Trad.

Amanhã (15), a comitiva terá reunião com o presidente do Parlamento do Líbano, Nabih Berri, com o primeiro ministro em exercício Hassan Diab e com o ministro Jandyr Ferreira dos Santos. No fim do dia, a delegação retornará em viagem para o Brasil, com previsão de chegada ao Brasil na manhã de sábado.

A missão humanitária conta com a participação de 13 integrantes. Além do ex-presidente Temer, do presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Nelsinho Trad, compõe a delegação: o senador Luiz Osvaldo Pastore, o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República Flávio Augusto Viana Rocha, o secretário de Negociações Bilaterais no Oriente MédioEuropa e África do Ministério das Relações Exteriores Kenneth Félix Haczynski da Nóbrega, o representante do Exército Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) Paulo Antônio Skaf e o publicitário do MDB, Elson Mouco Junior.

