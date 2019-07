Nelsinho garante que Previdência será aprovada em agosto

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) garantiu, nesta quarta-feira (24) em entrevista à TV Morena no Papo das 6h do Bom Dia MS, que a reforma da Previdência será votada ainda no próximo semestre parlamentar, pois acredita que o Senado Federal não colocará obstáculos para a votação do projeto.

Existe um grupo acompanhado do Senado para evitar alterações e o projeto vai chegar em agosto no Senado e deverá ser votado em seguida", explicou Nelsinho.

O senador acredita que não haverá resistências para aprovação do projeto e, para celeridade do processo, uma equipe de senadores vem acompanhando a discussão já com os deputados federais. "Qualquer mudança no texto, o projeto volta para Câmara Federal”, garantiu.

Sobre a outra reforma a Tributária que prevê a unificação de todos os impostos, conforme Trad, também deverá ser aprovado sem problemas. Para ele será mais fácil que a da Previdência.

Emendas aprovadas

O senador Nelsinho Trad esclareceu também que que as emendas aprovadas pela bancada federal se tornaram prioridades para o Governo Federal. "Toda emenda de bancada é imperativa", enfatizou.

Entre as aprovadas, o senador confirmou a pavimentação da BR 419 que liga as cidades de Rio Verde a Aquidauana, margeando a região peri pantaneira por 220 quilômetros. "Rota Bioceânica e Sisfron, segurança na fronteira são outros projetos prioritários", citou o senador Nelsinho Trad.

Em relação a indicação do Eduardo Bolsonaro para Embaixada nos EUA, o senador explicou que o presidente ainda não enviou esse pedido oficialmente ao Senado. Se ocorrer, não há ilegalidade e, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, vai atuar com imparcialidade no assunto. "Serei como um magistrado, não posso opinar e nem tender para nenhum lado", enfatizou.

