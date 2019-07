Nelsinho garante neutralidade em sabatina com Eduardo Bolsonaro

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, senador Nelsinho Trad, afirmou nesta segunda-feira (22) que o procedimento dentro do colegiado, com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, indicado para a embaixada nos Estados Unidos, será centrado na neutralidade.

“As coisas vão fluir da mesma forma como sempre fluíram, centrado na neutralidade, até para poder dar uma transparência e legitimidade a todo o processo”, disse. O senador destacou ainda que a comissão “não mudará um milímetro das ações em relação a escolha de relatoria”.

“A data da sabatina e todas essas situações que poderão vir a legitimar o processo, temos que ser o mais justo possível”, concluiu.

Colegiado

A comissão conta com 17 senadores titulares. A votação no colegiado é secreta e precisa de maioria simples. Independentemente do placar na comissão, o plenário do Senado precisa referendar o resultado, também em voto secreto com maioria simples.

