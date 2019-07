Nelsinho será palestrante durante a 71ª SBPC

O senador Nelsinho Trad vai palestrar sobre a questão da Rota Bioceânica em Mato Grosso do Sul, durante a 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Campo Grande.

A palestra do senador será na terça-feira (23) das 10h30 às 12h, no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), no Multiuso 1, do bloco 15, sala 106, do primeiro pavimento, com o tema: Rota Bioceânica – Oportunidades Econômicas e Científicas.

A atividade faz parte da programação da 71ª (SBPC), também em comemoração aos 40 anos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). De acordo com o reitor Marcelo Turine, todos os interessados no assunto estão convidados a participar do evento.

