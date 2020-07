Nelsinho diz que Brasil deve fazer sua narrativa sobre a Amazônia

O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Nelsinho Trad (PSD/MS), em reunião promovida pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó nesta sexta-feira (3), aproveitou a oportunidade para retomar as tratativas sobre a reativação do Parlamento Amazônico.



Nelsinho representou o Congresso Nacional brasileiro no encontro online com os presidentes de parlamentos da América Latina para debater sobre a democracia.



O senador proveitou a reunião com parlamentares latino-americanos para pedir união de esforços pela reativação do Parlamento Amazônico.



“É importante discutir de forma clara e transparente e mostrar para o mundo a realidade do que está acontecendo na Amazônia. Me incomoda muito essa percepção dos países europeus, sem consultar os países da região, de que os brasileiros não preservam o território amazônico. Meu trabalho pela reativação do Parlamento Amazônico estava em andamento, mas tivemos que cancelar as reuniões por conta da pandemia. ”, explicou.



Havia uma reunião solicitada ppr Nelsinho para reativar o Parlamento Amazônico que aconteceria dia 21 de maio com representantes dos oito países que detém a Amazônia em seu território, mas foi cancelado devido a pandemia.

O Parlamento Amazônico

O Parlamento Amazônico

O Parlamento Amazônico, foi criado em 1989 e envolve o Brasil, Bolívia, Colombia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela) ligados à região da Amazônia, no norte do País.



Nelsinho Trad foi convocado por embaixadores dos países que têm a Floresta Amazônica em seu território num encontro do fim do ano passado para batalhar por essa causa.

Desde então o senador vem articulando a ideia, convencido de que é preciso preservar o território amazônico e mudar a visão dos europeus sobre o Brasil. “Há uma péssima imagem do Brasil. Eles se sentem mesmo um pouco detentores da Amazônia, por defenderem ser o pulmão do mundo”, disse o senador, completando que a proposta já foi encaminhada ao Palácio do Planalto.





Deixe seu Comentário

Leia Também