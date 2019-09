Nelsinho e Mandetta participam de reunião da ONU

O senador Nelsinho Trad viajou nesta segunda-feira (23) para Nova York, nos Estados Unidos, onde participará da abertura da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

Já o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta viajou para o país no sábado (21), onde já vem participando de vários compromissos com temas prioritários da saúde pública, como Atenção Primária, vacinação e financiamento da saúde.

O avião com a comitiva presidencial partiu da Base Aérea de Brasília por volta das 7h e a chegada esta prevista para as 14h55.

A 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) discutirá alguns desafios globais como mudanças climáticas, serviço de saúde universal e financiamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A agenda do presidente segue na terça-feira (24), com encontro confirmado com o secretário-geral da ONU, António Guterres. Ainda na terça, acontece seu pronunciamento na Assembleia Geral. Cabe ao presidente do Brasil fazer o, tradicional, discurso de abertura, seguido do presidente dos Estados Unidos.

Não estão previstos encontros bilaterais com outros chefes de Estado. A previsão é que o presidente embarque de volta ao Brasil já amanhã a noite.

A agenda também inclui, segundo o Palácio do Planalto, um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas ainda não há detalhes sobre a agenda.

