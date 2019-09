"Defendo o tratamento igualitário no Poder Judiciário", afirma Nelsinho

O senador Nelson Trad Filho relatou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado a defesa do projeto que coloca no mesmo nível em salas de audiência o juiz, o membro do Ministério Público e advogado. A proposta do projeto de lei 3528, de 2019, de autoria do deputado federal Carlos Bezerra (MDB/MT) que prevê normas sobre a posição topográfica dos advogados durante audiências de instrução e julgamento, foi aprovada.

Conforme o senador em publicação no Facebook, "o parecer do relatório foi aprovado pelos advogados da comissão, senadores Simone Tebet e Rodrigo Pacheco. Defendo o tratamento igualitário no Poder Judiciário, conforme a lei da isonomia na Constituição Federal".

