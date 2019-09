Nelsinho consegue R$ 1,5 mi para Naviraí

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O senador Nelsinho Trad conseguiu, por meio da Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco), nesta terça-feira (10), a liberação de R$ 1,5 milhão para o município de Naviraí.

Os caminhões basculantes e comboio serão usados para a recuperação de vias (rural e urbana) da região. “Esse investimento é muito importante para o desenvolvimento local e regional, onde 250 famílias produtoras da agricultura familiar serão diretamente beneficiadas”, comentou o senador.

A maioria das estradas, inclusive as rodovias estaduais MS-489 e MS-145, não são pavimentadas, segundo o projeto apresentado pelo município de Naviraí à Sudeco.

Com esses novos veículos, a prefeitura, que conta atualmente só com dois caminhões basculantes, vai garantir a manutenção das vias e manter as estradas em condição de tráfego. “Esperamos fortalecer a produção de frutas, hortaliças e legumes e, também, atender a pecuária”, destacou.

Deixe seu Comentário

Leia Também