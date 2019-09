Nelsinho Trad se reúne com ministro da Educação para tratar de ensino à distância nas universidades

O senador Nelsinho Trad se reuniu com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, noite de quinta-feira (29), para tratar do exame para revalidação dos diplomas para cursos de medicina feitos fora do país e de uma sugestão popular que trata do fim de cursos de graduação à distância para áreas de saúde.

Médico urologista, Nelsinho Trad explicou durante o encontro sua preocupação com relação a qualidade do atendimento oferecido à população em ambos os casos.

“Sou o relator de uma matéria que chegou ao Senado por iniciativa popular, através da Comissão de Direitos Humanos, que trata da regulamentação do ensino a distância na área da saúde. O nosso objetivo é fazer com que esta iniciativa popular se transforme em um projeto de lei que regulamente todo o ensino a distância, não só na área da saúde, mas nos diversos cursos existentes, que hoje são uma realidade em nosso país”, afirmou o senador Trad.

O ministro disse que não é favorável a cursos 100% à distância na área de saúde, mas que matérias essencialmente teóricas poderiam ser cursadas de modo online. “Vamos designar um técnico aqui no MEC para auxiliar a equipe do senador Nelsinho Trad na elaboração do relatório, para que juntos possamos encontrar soluções que atendam a sociedade”.

A ideia legislativa de nº 107.433, que chegou ao Senado através do portal E-Cidadania por sugestão de um cidadão paraense, solicitando o fim dos cursos EAD para a área da saúde. Recebeu até 14 de fevereiro deste ano 39.803 votos favoráveis.

Se em até quatro meses a ideia atinge 20 mil votos no portal, é encaminhada à Comissão de Direitos Humanos. Quando chega à CDH, a sugestão legislativa é analisada pelos senadores, que elaboram um relatório e debatem se ela deve ou não ser convertida em uma proposição.

