Nelsinho realiza palestra em visita do ministro Ernesto Araújo em MS

Acompanhado do ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Ernesto Araújo, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) vai ministrar a palestra "Corredor Rodoviário Bioceânico: Um Salto de Competitividade para Brasil, Paraguai, Argentina e Chile", na sessão de encerramento da VIII Reunião do Grupo de Trabalho (GT) do Corredor Rodoviário Bioceânico, nesta quinta-feira (22).

O senador Nelsinho Trad foi eleito membro da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul e já incluiu a Rota Bioceânica em discussão no I Seminário de Infraestrutura de Transporte Rodo-Ferroviário da América do Sul, no último dia 12, em Assunção no Paraguai.

"A nossa presença no Parlasul foi fundamental para incluir o tema Rota Bioceânica nesse debate internacional tão valioso. Agora vamos trazer a discussão com essas autoridades no nosso Estado", comentou o senador Nelsinho Trad.

No encerramento, haverá a apresentação dos resultados das mesas de trabalho e leitura da Ata Final, da Coordenadora Nacional da Argentina, do Coordenador Nacional do Chile, do Coordenador Nacional do Paraguai e do Coordenador Nacional do Brasil com a Ata final do encontro.

Após a conclusão dos trabalhos, o embaixador Ernesto Araújo fará o seu pronunciamento e retornará à Brasília.

Ao abrir a 8ª Reunião do Corredor Bioceânico, nessa a quarta-feira (21) o governador Reinaldo Azambuja destacou os avanços no campo da geopolítica e da infraestrutura entre Brasil, Paraguai, Argentine e Chile, reafirmando seu otimismo na consolidação da nova rota de integração comercial a curto prazo.

O encontro, realizado no Hotel De Ville, contou com a presença de representantes dos quatro países. Reinaldo Azambuja ponderou que o corredor vai além das questões que envolvem a logística, sendo imprescindível, enquanto se viabiliza a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, e se executa a pavimentação do tramo no Paraguai.

