Nelsinho Trad entrega carta assinada por Bolsonaro ao Governo Russo

Ocorreu nesta quarta-feira (28) a entrega da carta assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, onde ele pede ao governo Russo que solte o motorista Robson Oliveira. A entrega aconteceu pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Robson está preso há mais de 580 dias por transportar medicamentos proibidos a pedido do sogro do jogador Fernando revelado pelo Grêmio, campeão pela seleção brasilera e joga pelo Benjin Guoan.

Atualmente o Brasil possui uma importante aliança com a Federação Russa, com parcerias em áreas como tecnologia espacial, militar e telecomunicações

“Sem registro ou filmagem e seguindo os protocolos diplomáticos, entreguei a carta do presidente @jairmessiasbolsonaro , em Moscou, ao Vice-Ministro Sergey Ryabkov, na Mansão do MID. O documento é direcionado ao presidente da Rússia Vladimir Putin e pede a liberdade de Robson Oliveira. O brasileiro está preso há mais de 580 dias, porque quando chegou ao país estava trazendo um medicamento para o seu ex-empregador, o jogador Fernando, cujo o uso não é permitido na Rússia. Esperamos que a Justiça seja feita! Queremos o Robson de volta ao Brasil! #casorobson #rússia #moscou #SenadorNelsinhoTrad.”, escreveu o parlamentar no Facebook.

De acordo os depoimentos da família, os medicamentos foram levados para o país em uma mala lacrada entregue à Robson por um funcionário da família, no embarque no Rio de Janeiro. O motorista não sabia que havia na bagagem este medicamento.

