Nelsinho Trad solicita liberação de R$ 168 milhões para MS

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) pediu na quarta-feira (15) ao ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, a liberação de quase R$ 168 milhões em recursos para Mato Grosso do Sul. Desse valor, cerca de R$ 60 milhões são recursos solicitados em obras antienchentes para atender os municípios de Deodápolis, Campo Grande, Novo Horizonte do Sul e Coronel Sapucaia. "Conhecemos as dificuldades dos prefeitos, como a junção de documentos, o cumprimento de todos os trâmites para se chegar a liberação de recursos federais e por isso estou intercedendo junto ao ministro, como coordenador da bancada federal de MS, para agilizar os recursos para os municípios", explicou o senador Nelsinho Trad.



Dos outros recursos federais, R$ 108 milhões são de verbas a serem liberadas para a pavimentação da rodovia MS-165, por solicitação do Governo de Mato Grosso do Sul à bancada federal. "A rodovia atende toda região sul fronteira. Também estamos pleiteando recursos para Novo Horizonte do Sul", citou o senador.



Já do pacote de obras antienchentes, R$ 3,7 milhões são para construção de três pontes e nove unidades habitacionais de alvenaria em Coronel Sapucaia e R$ 50 milhões para criação de seis bacias de contenção em Campo Grande.

