Nelsinho Trad viabiliza recursos de R$ 835 mil para MS

Cinco municípios de Mato Grosso do Sul receberão verbas do governo federal para investir em infraestrutura. O montante de R$ 835 mil foi liberado após empenho do senador Nelsinho Trad (PSD/MS).

As cidades contempladas com os investimentos serão Bonito, Deodápolis, Rio Negro, Tacuru e Taquarussu. “Essa emendas foram apresentadas pelos ex-senadores Moka, Pedro Chaves e pelos ex-deputados federais Marun e Tereza Cristina em 2017 e 2018 que não tinham sido liberadas”, explicou Nelsinho

“Como já fui prefeito da Capital, entendo a necessidade do gestor público e me empenhei para atendê-los”, acrescentou.

Investimentos

Bonito obteve da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) a liberação de R$ 200 mil para aquisição de caminhão basculante, e do Ministério da Cidadania, o valor de R$ 51.250,00 para implantação e modernização da infraestrutura do estádio Aurestes Félix Garcez.

O prefeito de Rio Negro, Buda do Lair (PSDB), comemorou a liberação de R$ 140 mil do Ministério da Cidadania para reforma do Ginásio Poliesportivo do município, emenda do ex-senador Pedro Chaves.

Em Deodápolis, o prefeito Valdir Luiz Sator (MDB) vai implantar a coleta seletiva do lixo com a liberação de R$ 239.016,00 da Funasa para aquisição de um caminhão compactador de lixo.

No município de Tacuru, segundo o prefeito Carlinhos Pelegrini (MDB), são duas aldeias e seis assentamentos que necessitam de investimentos na questão agrária e serão beneficiados com a liberação de R$ 100 mil, do Ministério da Agricultura, para aquisição e distribuição de insumos para correção e adubação do solo.

Em Taquarussu, o prefeito Roberto Nem (PSDB) dará início à obra de construção de quadra poliesportiva coberta com a liberação de R$ 104.717,86 do Ministério da Cidadania.

