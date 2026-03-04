Nikolas Ferreira usou aviÃ£o ligado a dono do Banco Master em campanha de 2022

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) utilizou um avião ligado ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante agendas de campanha do então presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2022. A aeronave foi usada em viagens realizadas entre 20 e 28 de outubro daquele ano, período em que o parlamentar percorreu capitais do Nordeste e cidades do interior de Minas Gerais em mobilização eleitoral.

Os deslocamentos ocorreram poucos dias antes da votação do segundo turno, realizada em 30 de outubro de 2022, quando a campanha de Bolsonaro concentrava esforços especialmente no Nordeste e em Minas Gerais, regiões onde Lula liderava as pesquisas de intenção de voto.

O avião utilizado pertence à Prime Aviation, empresa que opera no compartilhamento e fretamento de bens de luxo, como aeronaves e helicópteros. Daniel Vorcaro teve participação societária minoritária na companhia por meio de fundo de investimento. A empresa afirmou que a aeronave opera no regime regular de táxi aéreo, com voos fretados dentro dos padrões do mercado, e que o banqueiro não é proprietário do jato citado.

Em nota, Nikolas Ferreira afirmou que foi convidado para participar da caravana “Juventude pelo Brasil” e que apenas utilizou a aeronave disponibilizada para os deslocamentos da agenda eleitoral. Segundo ele, na época não sabia quem era o proprietário do avião e não possuía vínculo pessoal ou comercial com Daniel Vorcaro.

“Minha presença no voo se deu exclusivamente em razão do convite para a agenda de campanha. À época, o nome citado não era de conhecimento público e não havia qualquer informação que levantasse alerta”, declarou o deputado.

Nos voos, Nikolas foi acompanhado pelo pastor Guilherme Batista, ligado à Igreja Batista Lagoinha. Procurado, ele não respondeu aos questionamentos.

A revelação levou os deputados Lindbergh Farias (PT-RJ) e Rogério Correia (PT-MG) a protocolarem uma representação criminal eleitoral na Procuradoria-Geral Eleitoral, que atua junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pedindo apuração sobre possível irregularidade no uso da aeronave durante a campanha.

O caso também envolve pessoas ligadas ao empresário. O cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, é investigado pela Polícia Federal e chegou a ser detido ao tentar embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Zettel também foi um dos principais doadores individuais das eleições de 2022, destinando R$ 3 milhões para a campanha de Jair Bolsonaro e R$ 2 milhões para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

