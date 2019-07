Obras às margens do rio Anhnandui serão retomadas, diz Nelsinho

O Ministério do Desenvolvimento Regional do Brasil liberou R$ 3,504 milhões para dar continuidade nas obras de revitalização e recomposição das margens do Rio Anhandui, conforme informado pelo senador Nelsinho Trad em seu perfil no Instagram.

Ainda segundo informações do parlamentar, as obras já foram 60% concluídas, mas corriam o risco de serem paralisadas por conta do atraso de três repasses.

O valor deverá ser usado na finalização da obra, garantindo a estabilização das margens do rio, com muros de gabiao e placas de concreto, deverá ser feito também a drenagem, urbanização, ciclo via e o recapeamento de duas pistas da avenida Ernesto Geisel.

Nelsinho agradece ao ministro Gustavo Canuto pela liberação da verba através da bancada federal. “ Obrigado ao ministro @ghrcanuto1978 pelo pronto atendimento do nosso pedido por Campo Grande”, finalizou.





Deixe seu Comentário

Leia Também