Vereadora solicita a isenção de pedágio para os moradores de Anhanduí

A vereadora Enfermeira Cida Amaral (PROS) solicitou à Prefeitura de Campo Grande, durante sessão plenária desta quinta-feira (2), a isenção do pedágio para os moradores do distrito de Anhanduí.

As famílias de baixa renda são prejudicadas devido à falta de uma rota alternativa para Campo Grande, obrigando os moradores a arcarem com as despesas do pedágio. “Essa é uma importante reivindicação da população que mora na região e que faz esse trajeto frequentemente, o que acaba comprometendo o orçamento familiar, principalmente da população de baixa renda. Além disso, a situação afronta o direito constitucional de ir e vir do cidadão. Sendo assim, peço que a suspensão da cobrança seja imediata”, solicitou a vereadora.

Ainda durante a sessão, a vereadora solicitou à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) reforço no policiamento nas imediações do Cemitério Santo Antônio, localizado na Vila Santa Dorothéia. Cida Amaral também solicitou um pedido de moradores sobre a limpeza do bairro Parque Iguatemi e, em caráter de urgência, uma intérprete de idiomas indígenas para a Unidade Básica de Saúde da Família “Aquino Dias Bezerra”, no bairro Vida Nova III.

