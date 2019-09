Para falar sobre saúde e segurança, Coronel David visita o Bolsão

O deputado estadual, Coronel David (PSL), viaja pela região do Bolsão para falar sobre as demandas que envolvem em saúde e segurança. O parlamentar, desde a última sexta-feira (30) de agosto percorreu vários municípios.

David esteve passou por Três Lagoas, Cassilândia, Paranaíba e Aparecida do Taboado. “Cumpri agenda de trabalho em Três Lagoas, ao lado vereador Adriano Rodrigues e participei de uma solenidade realizada no 2? Batalhão da Polícia Militar”, disse.

Ao visitar a Santa Casa de Cassilândia, Coronel David conversou com a população e falou sobre novos investimentos na área da saúde por meio de emendas parlamentares.

“Sabemos que a saúde é uma preocupação de toda a sociedade, por isso visitei as instalações do hospital local, ouvi de perto as demandas e as necessidades dos moradores. Recebi um relatório sobre auditorias feitas nas cidades de Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Paranaíba e Aparecida do Taboado em relação ao repasse financeiro do Governo do Estado e investimentos à saúde”, afirmou.

“Vamos continuar batalhando para que esses recursos aumentem cada vez mais, pois a população precisa e a necessidade na área da saúde só aumentam”, disse Coronel David.

