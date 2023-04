Paulo Corrêa discute viabilização da Rota Bioceânica em evento na Argentina

Nos dias 13 e 14 de abril, o 1º secretário, Paulo Corrêa (PSDB), representou a ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), em comitiva sul-mato-grossense, em Salta, na Argentina, para discutir a viabilização da Rota Bioceânica.

Em sua fala, ele destacou a união dos países para que o projeto seja finalizado. “Agora temos, efetivamente, uma grande integração entre o Brasil, Paraguai, Chile e Argentina para concretizar a Rota Bioceânica, que vai transformar Mato Grosso do Sul em um hub logístico da América Latina”, ressaltou ele durante o 3º Fórum dos territórios Subnacionais.

Corrêa elogiou, ainda, os esforços do governador Eduardo Riedel (PSDB) para a implementação da Rota Bioceânica no Estado. “Com praticamente quatro meses, o governador Eduardo Riedel colocou como prioridade número um a Rota Bioceânica. É um projeto global, que envolve os quatro países. Acho que isso é muito importante. A gente vê entusiasmo de todos. Agora, de fato, nós temos uma grade integração, e a principal, a qual é o desejo efetivo de sair a Rota Bioceânica, sem aquela de defender cada um o seu canto”, afirmou Corrêa.

Na ocasião, além do governador, também estiveram presentes o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, e os prefeitos de Porto Murtinho, Nelson Cintra, e de jardim, Clediane Areco Matzembacher.

A rota ligará o Atlântico ao Pacífico, em um trajeto para facilitar o comércio da América do Sul com os países asiáticos.

Fórum – Representantes do Brasil, Argentina, Chile e Paraguai reuniram-se, em Salta, para discutir a continuidade das ações para viabilizar a Rota Bioceânica, que ligará o Atlântico ao Pacífico, por via terrestre, encurtando em até 14 dias o tempo de transporte de mercadorias para Ásia, garantindo mais competitividade aos produtos sul-mato-grossenses.

Mato Grosso do Sul é o “coração da Rota”, que vai seguir pela cidade de Porto Murtinho, cruzará o território paraguaio por Carmelo Peralta, Mariscal Estigarribia e Pozo Hondo. Depois, atravessará por território argentino as cidades de Misión La Paz, Tartagal, Jujuy e Salta, ingressando no Chile pelo Passo de Jama até alcançar os portos de Antofagasta, Mejillones e Iquique.

