Emenda parlamentar destina R$ 100 mil para ajudar ONGs em MS

Duas ONGs de proteção e resgate de animais na região pantaneira serão beneficiadas com emendas parlamentares do deputado estadual Paulo Duarte, no valor de R$ 50 mil cada e liberadas na última sexta-feira (20).

Uma das instituições beneficiadas é a Associação Mais Pantanal-GAPA, que utilizará o valor para comprar anestésicos para recomeçar os trabalhos de castração de cães e, em especial, de gatos. A Presidente do GAPA, Zenilda Torres da Conceição, explicou que a ONG tem um termo de cooperação com a prefeitura de Corumbá e, em conjunto com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza as castrações e encaminha os animais para adoção.

Em Ladário, o GAAV será beneficiado, e com mais de 100 animais resgatados das ruas, a presidente da ONG, Auxiliadora Luzia da Silva, destacou a importância do valor para melhorar a vida dos animais resgatados.

“Esse dinheiro é muito importante para nós. Vamos poder melhorar o espaço onde os animais resgatados ficam, vamos comprar uma geladeira para guardar alimentos e medicamentos que são utilizados com os animais, um ar condicionado, uma máquina de pressão para facilitar a limpeza do local. Vamos evoluir no acolhimento que damos aqui. Tratamos nossos resgates com muito carinho e qualquer esforço para melhorarmos a vida deles é de suma importância”, avaliou.

Paulo Duarte destacou que essa ajuda também é importante para melhorar a saúde pública na região pantaneira. “O índice de abandono de animais em Corumbá e Ladário é muito alto. Ajudar as ongs que fazem o resgate e dão todo o cuidado necessário até a adoção responsável é contribuir para a saúde pública das duas cidades. Temos de levar em consideração que a região pantaneira é endêmica para leishmaniose e ainda é preciso fazer o controle da raiva, transmitida por certas espécies de morcegos, que estão presentes no Pantanal. Então o cuidado com os animais que são abandonados ou sofrem maus tratos precisa ser feito com muita atenção”, comentou.

