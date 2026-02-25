Menu
Política

Pesquisa Atlas: Lula vence todos os cenários no 1º turno e empata com Flávio Bolsonaro no 2°

Levantamento mostra ainda que o senador tem a maior tendência de crescimento

25 fevereiro 2026 - 10h22Sarah Chaves
Presidente Lula e senador Flávio BolsonaroPresidente Lula e senador Flávio Bolsonaro   (Wilton Júnior/Estadão)

A nova pesquisa AtlasIntel realizada em janeiro de 2026, indica que o presidente Lula  lidera todos os cenários testados para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 e empata tecnicamente com o senador Flávio Bolsonarem eventual segundo turno.

No cenário estimulado com maior número de candidatos, Lula aparece com 48,4% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro soma 28%, seguido por Tarcísio de Freitas (11%). Os demais nomes não ultrapassam 3%. Brancos e nulos somam 2,1%, enquanto 0,3% disseram não saber.

Quando o cenário considera apenas Lula e Flávio como principais polos, o presidente registra 48,8% contra 35% do senador.

Crescimento de Flávio

A série histórica apresentada pela pesquisa mostra crescimento consistente de Flávio, que saiu de 23,1% em novembro para 35% em janeiro, enquanto Lula oscilou de 47,3% para 48,8% no mesmo período.

Em um cenário com Tarcísio de Freitas como principal nome da direita, Lula marca 48,5% e o governador de São Paulo aparece com 28,4%. Já na hipótese com Michelle Bolsonaro, o presidente tem 48,2%, contra 30,9% da ex-primeira-dama.

Quando excluídos Bolsonaro e Tarcísio, Lula mantém 48,8% e lidera com ampla vantagem. Nesse quadro, Ronaldo Caiado aparece com 15,2%, Romeu Zema com 11,4% e Ratinho Júnior com 9,4%.

No segundo turno, o levantamento testou o confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro. O presidente aparece com 49,2% das intenções de voto, enquanto o senador soma 44,9%. Considerando a margem de erro, o cenário é de empate técnico. Brancos, nulos e indecisos somam 5,9%.

Rejeição 

Jair Bolsonaro lidera com 50%, seguido por Lula (49,7%) e Flávio Bolsonaro (47,4%), indicando elevado grau de polarização no eleitorado.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 5.418 entrevistados entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02804/2026.

