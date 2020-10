Pesquisa Ranking mostra empate em Maracaju

O Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisa divulgou nesta sexta-feira (9), a intenção de voto para prefeito de Maracajú, com disputa acirrada entre Lenilson Carvalho do (MDB) e Marcos Calderan (PSDB).

Lenilson Carvalho é o indicado do atual prefeito, Maurílio Azambuja, e lidera as intenções de voto com 31%, e logo atrás vem Calderan com 30,75%. Com uma margem maior de diferença, em terceiro lugar, Professor Jeamilton (Avante), aparece com 13,25%. Em quarta posição está Thiago Caminha (Republicanos) com 3% de intenções, Amauri Mazzucatto (PSC) atrás com 1% e por último Reginaldo Fotógrafo (DC) com 0,75%.

Ainda segundo o Ranking 20,25% de pessoas não sabem em que vão votar ou não responderam.

Já em quesito de rejeição de votos, Thiago Caminha é o candidato mais rejeitado para o cargo de chefe do Executivo Municipal, com 7% dos votos. Professor Jeamilton e Lenilson Carvalho ocupam o segundo e o terceiro lugar respectivamente, como mostra a tabela abaixo:

A pesquisa que foi realizada entre os dias 2 a 4 de outubro com moradores de Maracajú, em Mato Grosso do Sul, ouviu 400 pessoas e possuui uma margem de erro de 4.8% para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento possui registro de número: MS-06451/2020.

