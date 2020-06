Pesquisa XP mostra avaliação de Bolsonaro

Uma pesquisa XP Investimentos com o Instituto de pesquisas sociais, políticas e econômicas (Ipespe) divulgada na sexta-feira (12) mostra que a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro oscilou positivamente desde maio, mas ainda desgastado.

Conforme a pesquisa, 28% da população avaliam o governo de Bolsonaro como ótimo ou bom e 48% avaliam como ruim ou péssimo, sendo 1 ponto a menos que maio quando 49% tinham a mesma opinião.

Já os que avaliam o governo de forma regular somam 22%, de acordo com a pesquisa XP.

A pesquisa também apurou a avaliação dos brasileiros sobre a atuação de Bolsonaro para enfrentar o coronavírus.

E de acordo com 55% dos brasileiros, a atuação é ruim ou péssima, enquanto 23% acham ótima ou boa e 20% consideram as ações de atuação regulares. A pandemia mostra ser o pior problema para Bolsonaro.

No entanto, as avaliações dos governadores tem um índice de aprovação de 42%, enquanto 25% acham as decisões dos chefes de Estado ruins ou péssimas. Nesta categoria 30% das pessoas consideram as ações de combate ao coronavírus regular por parte do executivo.

Veja uma amostra dos dados da pesquisa:

Metodologia

A pesquisa em parceria com o Instituto de pesquisas sociais, políticas e econômicas XP/Ipespe ouviu 1.000 eleitores de todas as regiões do país, a partir de entrevistas telefônicas realizadas entre 9 e 11 de junho de 2020.

A margem máxima de erro do levantamento é de 3,2 pontos percentuais para cima ou para baixo

