PP não terá candidato ao Senado por MS, diz Tereza Cristina

A senadora Tereza Cristina (PP) afirmou que o Progressistas não tem, neste momento, um nome definido para disputar o Senado por Mato Grosso do Sul. A fala foi dita durante o encontro Café e Política, realizado na manhã desta sexta-feira (27), em Campo Grande.
Segundo a parlamentar, a definição de uma candidatura ao Senado depende da construção de alianças dentro do grupo político. “Hoje é não”, resumiu a senadora ao ser questionada se a vaga ao Senado ficaria com o partido.
Tereza Cristina explicou que, nas conversas iniciais com o governador Eduardo Riedel, já havia o entendimento de que o PP poderia não lançar candidato próprio ao Senado, a depender do cenário político.
De acordo com ela, a estratégia do grupo é priorizar a viabilidade eleitoral. “Isso é uma construção. O que nós queremos é ser pragmáticos, ganhar a eleição”, afirmou.
A senadora destacou ainda que integra um campo político de direita e centro-direita e que o objetivo é fortalecer esse bloco nas eleições. “Nós temos que ter um tabuleiro muito bem montado para ganhar a eleição e tentar fazer dois candidatos da direita”, disse.
Apesar de reconhecer que o PP possui nomes competitivos, Tereza Cristina ponderou que uma candidatura própria ao Senado só deve ocorrer se for considerada necessária dentro da composição final da coligação.