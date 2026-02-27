Menu
Política

PP não terá candidato ao Senado por MS, diz Tereza Cristina

A senadora detalhou que a estratégia do grupo é priorizar a viabilidade eleitoral

27 fevereiro 2026 - 15h51Brenda Assis     atualizado em 27/02/2026 às 20h50
Senadora Tereza CristinaSenadora Tereza Cristina   (Foto: Divulgação)

A senadora Tereza Cristina (PP) afirmou que o Progressistas não tem, neste momento, um nome definido para disputar o Senado por Mato Grosso do Sul. A fala foi dita durante o encontro Café e Política, realizado na manhã desta sexta-feira (27), em Campo Grande.

Segundo a parlamentar, a definição de uma candidatura ao Senado depende da construção de alianças dentro do grupo político. “Hoje é não”, resumiu a senadora ao ser questionada se a vaga ao Senado ficaria com o partido.

Tereza Cristina explicou que, nas conversas iniciais com o governador Eduardo Riedel, já havia o entendimento de que o PP poderia não lançar candidato próprio ao Senado, a depender do cenário político.

De acordo com ela, a estratégia do grupo é priorizar a viabilidade eleitoral. “Isso é uma construção. O que nós queremos é ser pragmáticos, ganhar a eleição”, afirmou.

A senadora destacou ainda que integra um campo político de direita e centro-direita e que o objetivo é fortalecer esse bloco nas eleições. “Nós temos que ter um tabuleiro muito bem montado para ganhar a eleição e tentar fazer dois candidatos da direita”, disse.

Apesar de reconhecer que o PP possui nomes competitivos, Tereza Cristina ponderou que uma candidatura própria ao Senado só deve ocorrer se for considerada necessária dentro da composição final da coligação.

