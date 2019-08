Projeto de Fábio facilita atendimento de pessoas com deficiência

Mauro Silva, com informações da assessoria

O deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) apresentou nesta terça-feira (13) na Câmara um Projeto que altera a Lei da Acessibilidade tornando obrigatório a disponibilidade de atendimento no térreo dos edifícios de órgãos públicos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

“Esse texto aperfeiçoa a legislação de acessibilidade para que esse grupo específico seja atendido, obrigatoriamente, no térreo das repartições públicas. E mesmo que os edifícios possuam elevador, caso haja, por exemplo, falta de energia, manutenção de equipamento ou qualquer outro imprevisto, o atendimento a essas pessoas restará prejudicado”, explicou o deputado.

“Assim, para que exista acessibilidade plena e para que o dispositivo legal alcance seus objetivos, entendemos que o atendimento deve ser, prioritariamente, no térreo dos edifícios”, acrescentou.

Com essa proposta o Fábio visa mudar casos como da estudante, Vivian dos Santos, de 27 anos, que há cinco anos sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégica. Desde então, a campo-grandense “coleciona” relatos de desrespeitos os seus direitos na jornada diária.

Em um desses episódios, Vivian teve dificuldade de acessar, com sua cadeira de rodas, o segundo andar de um cartório de registro civil no centro da cidade, onde ela teria de ser atendida.

