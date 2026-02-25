Projetos criam Dia dos Esportes Equestres e oficializam Pantanal Tech MS

Os deputados estaduais votam, em segunda discussão, durante a sessão ordinária desta quarta-feira (25), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Projeto de Lei nº 147/2025, de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), que institui o Dia Estadual dos Esportes Equestres, a ser celebrado anualmente em 20 de dezembro.

A proposta recebeu parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura e Desporto e, se aprovada, incluirá a data no Calendário Oficial de Eventos do Estado, instituído pela Lei nº 3.945, de 4 de agosto de 2010.

Segundo a parlamentar, a escolha do dia 20 de dezembro busca marcar simbolicamente o encerramento do calendário de competições e atividades do segmento, além de homenagear praticantes, organizadores e apoiadores das modalidades equestres, que mantêm relação histórica e cultural com a identidade sul-mato-grossense. A deputada avalia que a data também servirá para fortalecer o setor, ampliar a divulgação das modalidades em todo o Estado e incentivar a conscientização sobre o bem-estar animal e o manejo responsável dos cavalos.

Na mesma sessão, os deputados analisam ainda, em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 180/2025, de autoria do deputado Pedro Caravina (PSDB), que propõe a inclusão do Pantanal Tech MS no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul.

Realizado anualmente em Aquidauana, o evento reúne pesquisadores, produtores rurais, empreendedores, estudantes, artistas e representantes de instituições públicas e privadas, promovendo intercâmbio técnico e científico. A programação contempla vitrines tecnológicas, painéis temáticos, palestras e exposições, com foco em agronegócio, agroindústria, economia criativa e empreendedorismo.

