Menu
Menu Busca quarta, 25 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Política

Projetos criam Dia dos Esportes Equestres e oficializam Pantanal Tech MS

As matérias são analisadas em segunda discussão na sessão desta quarta-feira (25)

25 fevereiro 2026 - 09h36Sarah Chaves
Foto: Wagner GuimarãesFoto: Wagner Guimarães  

Os deputados estaduais votam, em segunda discussão, durante a sessão ordinária desta quarta-feira (25), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Projeto de Lei nº 147/2025, de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), que institui o Dia Estadual dos Esportes Equestres, a ser celebrado anualmente em 20 de dezembro.

A proposta recebeu parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura e Desporto e, se aprovada, incluirá a data no Calendário Oficial de Eventos do Estado, instituído pela Lei nº 3.945, de 4 de agosto de 2010.

Segundo a parlamentar, a escolha do dia 20 de dezembro busca marcar simbolicamente o encerramento do calendário de competições e atividades do segmento, além de homenagear praticantes, organizadores e apoiadores das modalidades equestres, que mantêm relação histórica e cultural com a identidade sul-mato-grossense. A deputada avalia que a data também servirá para fortalecer o setor, ampliar a divulgação das modalidades em todo o Estado e incentivar a conscientização sobre o bem-estar animal e o manejo responsável dos cavalos.

Na mesma sessão, os deputados analisam ainda, em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 180/2025, de autoria do deputado Pedro Caravina (PSDB), que propõe a inclusão do Pantanal Tech MS no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul.

Realizado anualmente em Aquidauana, o evento reúne pesquisadores, produtores rurais, empreendedores, estudantes, artistas e representantes de instituições públicas e privadas, promovendo intercâmbio técnico e científico. A programação contempla vitrines tecnológicas, painéis temáticos, palestras e exposições, com foco em agronegócio, agroindústria, economia criativa e empreendedorismo.

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou por meio da transmissão ao vivo nos canais oficiais da Assembleia Legislativa: TV ALEMS, canal 7.2 em sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV; Rádio ALEMS FM 105.5; além das plataformas digitais da Casa, como Facebook e YouTube. Mais informações estão disponíveis no site oficial da ALEMS.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação
Política
Sem efeito prático, Papy ameniza o tom e indica cumprimento de decisão sobre Mesa Diretora
Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro
Política
Pesquisa Atlas: Lula vence todos os cenários no 1º turno e empata com Flávio Bolsonaro no 2°
Governador Eduardo Riedel ao Correio Braziliense
Política
Riedel reafirma pré-candidatura e fala em coalizão da direita no embate com o PT
Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Deputado estadual Paulo Duarte e senadora Soraya Thronicke
Política
PSB confirma chegada de Soraya em nova fase no MS
Lula e Lee Jae-Myung, presidente da Coreia do Sul
Política
Lula diz que vale "qualquer sacrifício" para prender magnatas do crime
Mudança reorganiza forças na Casa de Leis
Política
"Blocão" cresce, tem metade da Assembleia e ganha direito à vaga na CCJR
Foto: Izaias Medeiros
Política
Câmara analisa veto da prefeitura a mudança em regras previdenciárias
Cristian Dimitrius/NatGeo
Política
ALEMS analisa redação final de proposta que valoriza o Pantanal
Fábio Trad e Marcos Pollon
Política
Após pedido de CPI, Trad afirma que acusações são inverdades

Mais Lidas

Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande