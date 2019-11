PSDB - Mais do mesmo, apesar de resolução

O presidente regional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), em Mato Grosso do Sul, Sérgio de Paula, disse nesta segunda-feira (25), acreditar que a executiva nacional respeitará os compromissos políticos de cada estado para as eleições municipais de 2020.

A fala de Sérgio se deu após a publicação da resolução assinada pelo presidente nacional da sigla, Bruno Araújo, determinando que os municípios com mais de 100 mil eleitores lancem candidato próprio para as prefeituras. “O presidente nacional disse que o partido respeitará os compromissos políticos de cada estado. Agora não podemos ficar fora do jogo. Todo partido busca poder e nós vamos buscar o poder, natural e normal. Agora, temos que saber o que é melhor para Mato Grosso do Sul. O governador Reinaldo Azambuja terá peso nessa decisão”, disse.

Sérgio citou o governador em seu pronunciamento porque Reinaldo assumiu “compromisso pessoal” com a reeleição do prefeito Marquinhos Trad, como forma de gratidão pelo apoio de Trad em sua recondução a cadeira do executivo estadual. “Toda regra tem suas exceções. O partido tem três governadores no Brasil. Naturalmente essas decisões passarão pelas mãos do governador”, falou o presidente regional.

A palavra final será da executiva e, em março, a decisão será tomada. Ao sugerir nomes para uma possível candidatura para a prefeitura, De Paula disse que o partido tem “nomes de peso” como Rose Modesto, Beto Pereira e Carlos Alberto Assis. Para Dourados, os nomes citados foram de Marçal Filho e Geraldo Rezende.

Para o presidente estadual, a imposição que a nacional fez é uma “orientação para aumentar o partido”.

