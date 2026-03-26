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PolÃ­tica

PSDB-MS homenageia Marisa Serrano com nome de sala na sede do partido na Capital

CerimÃ´nia surpresa destacou a trajetÃ³ria da ex-senadora e reforÃ§ou o protagonismo feminino na polÃ­tica tucana

26 marÃ§o 2026 - 16h54Taynara Menezes

A sede do PSDB em Campo Grande passou a contar, desde quarta-feira (25), com uma sala de reuniões nomeada em homenagem à ex-senadora Marisa Serrano. A iniciativa reconhece sua contribuição à política e à educação, bem como seu papel no fortalecimento do partido no Estado e no país.

O evento, organizado pelo PSDB Mulher Estadual e Municipal, teve caráter surpresa e reuniu lideranças, militantes e novas filiadas. A programação contou com apresentação musical do cantor Irwing Ferreira, bênção do padre Gustavo Wincler e descerramento da placa comemorativa, com a presença de importantes representantes do partido, como Lu Souza, Wanderleia Caravina, Lisa Rodrigues e Jonas de Paula.

Emocionada, Marisa Serrano agradeceu a homenagem e ressaltou a importância da participação feminina na política. “As mulheres têm papel essencial na construção do PSDB, e o partido segue vivo, forte e preparado para os desafios futuros”, afirmou.

A homenagem simboliza o reconhecimento da história construída por Marisa Serrano dentro do PSDB e reafirma o compromisso do partido com a valorização das mulheres na política, com a defesa da democracia e com os princípios da social-democracia brasileira.

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