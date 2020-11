PT não tem prefeitos eleitos em capitais pela 1ª vez desde a redemocratização

Pela primeira vez desde a sua fundação, em 35 anos, o Partido do Trabalhadores (PT) não tem nenhum prefeito eleito nas capitais do Brasil. Sem nenhum candidato eleito no primeiro turno, a derrota do partido nas eleições municipais foi consolidada nesse domingo (29).

No segundo turno, apenas dois candidatos petistas disputavam as eleições em Capitais — Recife (PE) e Vitória (ES). Em Vitória (ES), o candidato petista João Coser foi derrotado pelo Delegado Pazolini (Republicanos). O prefeito eleito obteve 58,63% dos votos. Já Coser totalizou 41,37%. Em Recife (PE), a candidata Marília Arraes perdeu para João Campos (PSB). Campos foi eleito com 56,27% dos votos válidos. Marília, por sua vez, ficou com 43,73%.

Com o maior números de candidatos neste segundo turno, a legenda foi derrotada em 11 das 15 cidades em que disputava a prefeitura. Juiz de Fora (MG), Contagem (MG), Diadema (SP) e Mauá (SP) foram os municípios que tiveram prefeitos petistas eleitos.

A derrota desse domingo é histórica para o partido que já governou o país por 13 anos, com Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Em 2004, quando Lula (PT) estava em seu primeiro mandato na Presidência da República, o partido elegeu seu maior número de prefeitos nas capitais: nove ao todo. A partir dali a sigla deve grande redução do comando nas capitais. Em 2016, logo após o impeachment de Dilma Rousseff, apenas Rio Branco elegeu petista.

As eleições em Macapá, suspensas em razão do apagão, ainda vão acontecer. Porém, o candidato petista tem apenas 1% das intenções de votos, segundo as últimas pesquisas registradas no TSE.

Deixe seu Comentário

Leia Também