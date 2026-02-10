'Reafirmar caminhos', diz pré-candidata a deputada estadual Dione Hashioka sobre reunião com Riedel

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), recebeu nesta terça-feira (10) a pré-candidata a deputada estadual Dione Hashioka. O encontro foi divulgado pela própria pré-candidata nas redes sociais, onde ela destacou a retomada do diálogo político e o alinhamento de objetivos em comum.

Na publicação, Dione afirmou que a reunião serviu para “reafirmar caminhos” e reconhecer uma trajetória construída com diálogo, respeito institucional e resultados para o estado. Segundo ela, a parceria entre os dois sempre foi marcada por compromisso público e boas entregas, mesmo com eventuais distanciamentos ao longo do cenário político.

A pré-candidata também ressaltou que a política deve ser guiada pelo interesse coletivo e pelo cuidado com as pessoas, defendendo a união e a maturidade como pilares para a construção de projetos. Ainda conforme a postagem, o encontro selou a disposição de caminhar novamente de forma próxima, com foco no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

“Sempre acreditei que servir é o verdadeiro sentido de fazer política. E que projetos sólidos se constroem com união, maturidade, capacidade de diálogo e, acima de tudo, respeito”, afirmou.

Até o momento, não foram detalhadas ações ou agendas práticas decorrentes da reunião, que sinaliza um movimento de reaproximação política entre as lideranças.

