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PolÃ­tica

Reajuste salarial dos servidores estaduais vai Ã  segunda discussÃ£o na Assembleia

A proposta estabelece o mÃªs deÂ maio como data-base

26 marÃ§o 2026 - 08h50Sarah Chaves
Foto: Luciana Nassar/AlemsFoto: Luciana Nassar/Alems  

Vai à segunda votação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Projeto de Lei 034/2026 que fixa em 3,81% o reajuste salarial dos 86 mil servidores públicos estaduais, incluindo ativos e inativos. A discussão entra em pauta nesta quinta-feira (26).

O índice de reajuste corresponde à variação do IPCA nos últimos 12 meses, calculado pelo IBGE. A proposta estabelece o mês de maio como data-base e determina que o aumento também seja aplicado a aposentados e pensionistas. 

Outros três projetos estão na pauta de votação desta quinta-feira (26). Em segunda votação vai à deliberação do plenário o Projeto de lei 094/2025, do deputado Júnior Mochi (MDB).

A proposta abre a  possibilidade de reconhecimento, no âmbito estadual das modalidades esportivas do airsoft e do paintball. Também vai a 2ª votação o  Projeto de Lei 213/202 do deputado Antônio Vaz ( Republicanos) que inclui no calendário oficial de eventos do Estado o “Dia do Antigomobilista”. 

Em primeira discussão será votado o Projeto de Lei 012/2026  do deputado Marcio Fernandes(MDB) que institui o Dia Estadual do Campista Católico a ser comemorado junto com o feriado do Carnaval.Também está na pauta a votação do Projeto de Lei 238/2025, do deputado Renato Câmara (MDB), que instituiaJuruva (Baryphthenngus ruuficapillus) como ave símbolo dos domínios da Mato Atlântica no Estado. 

 

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