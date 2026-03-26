Reajuste salarial dos servidores estaduais vai Ã  segunda discussÃ£o na Assembleia

Vai à segunda votação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Projeto de Lei 034/2026 que fixa em 3,81% o reajuste salarial dos 86 mil servidores públicos estaduais, incluindo ativos e inativos. A discussão entra em pauta nesta quinta-feira (26).

O índice de reajuste corresponde à variação do IPCA nos últimos 12 meses, calculado pelo IBGE. A proposta estabelece o mês de maio como data-base e determina que o aumento também seja aplicado a aposentados e pensionistas.

Outros três projetos estão na pauta de votação desta quinta-feira (26). Em segunda votação vai à deliberação do plenário o Projeto de lei 094/2025, do deputado Júnior Mochi (MDB).

A proposta abre a possibilidade de reconhecimento, no âmbito estadual das modalidades esportivas do airsoft e do paintball. Também vai a 2ª votação o Projeto de Lei 213/202 do deputado Antônio Vaz ( Republicanos) que inclui no calendário oficial de eventos do Estado o “Dia do Antigomobilista”.

Em primeira discussão será votado o Projeto de Lei 012/2026 do deputado Marcio Fernandes(MDB) que institui o Dia Estadual do Campista Católico a ser comemorado junto com o feriado do Carnaval.Também está na pauta a votação do Projeto de Lei 238/2025, do deputado Renato Câmara (MDB), que instituiaJuruva (Baryphthenngus ruuficapillus) como ave símbolo dos domínios da Mato Atlântica no Estado.

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