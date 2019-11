Reinaldo Azambuja pretende investir R$ 2 bilhões no Estado

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Durante coletiva de imprensa, o governador Reinaldo Azambuja disse nesta quinta-feira (21), que planeja investir R$ 2 bilhões em obras de infraestrutura urbana e rural nas 79 cidades do Mato Grosso do Sul (MS).

Enquanto participava da 6ª etapa do programa Governo Presente, em Dourados, Azambuja falou dos planos para o Estado. “Nós temos planejamento de pavimentar 800 quilômetros de rodovias novas; recapear e revitalizar cerca de 700 quilômetros; e construir 130 pontes de concreto. Tudo isso dentro dos três anos (até 2022). Pela nossa previsão precisaremos de até R$ 2 bilhões, sendo até R$ 600 milhões para investimento específico nas cidades”, afirmou.

Reinaldo frisou que os valores são estimados, podendo ser reajustados conforme demandas das lideranças municipais.“Quem ouve mais erra menos. Com diálogo podemos entender a realidade local”, falou.

Ao todo, 62 prefeitos já se reuniram com o governador e o programa se aproxima da reta final. “Estamos fechando o Governo Presente e após as reuniões com os 79 municípios já saberemos quais intervenções vamos realizar. Estamos levantando todas demandas e prioridades da população para transformarmos em entregas”,finalizou o governador.

