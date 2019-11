Assembleia aprova pacote fiscal de Reinaldo

Por 15 votos a 5, o projeto encaminhado pelo governador Reinaldo Azambuja que prevê uma série de medidas referentes a créditos tributários foi aprovado na manhã desta quarta-feira (13), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A proposta dispõe sobre cinco diferentes assuntos: o primeiro sobre a remissão e anistia de créditos tributários do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de quem deve até R$ 2 mil, com base no convênio CONFAZ169/17; o segundo assunto foi a alteração nas alíquotas do ICMS do álcool e da gasolina, em que hoje é cobrado 25% para ambos e com a mudança a alíquota do álcool será de 20% e da gasolina 30%.

O terceiro assunto que o projeto versa é a isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) nas doações ou transmissões de imóveis por municípios ou autarquias do Estado, como a Agência de Habitação e que sejam decorrentes de programas de para regularização fundiária de interesse social, além da manutenção das alíquotas em 3% e 6% por prazo indeterminado.

O pacote também dispõe sobre alteração na Lei 1.963/1999, do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul, o Fundersul. A intenção é alterar gradualmentea tabela de valores das alíquotas dos produtos pecuários, agrícolas e extrativos.

E ainda, o último ponto, a alteração no benefício fiscal concedido às empresas de transporte intermunicipal de passageiros. O benefício de crédito presumido equivalente às passagens gratuitas expedidas pelas empresas (hoje vigente) só valerá até dezembro de 2019. Em substituição a esse benefício que vencerá, o Governo propôs a redução da carga tributária para 7%.

A votação foi acompanhada por manifestantes. Representantes do setor produtivo lotaram o plenário em protesto contra a medida.

