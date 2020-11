Rhaiza, filha de Onevan, deve substituir o pai em candidatura

Após o falecimento do deputado estadual e candidato a Prefeitura de Naviraí, Onevan de Matos, há informações de que a coligação do PSDB estuda lançar a filha dele, Rhaiza Matos para substituí-lo nas eleições da cidade do interior.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias com a assessoria do deputado, uma reunião ocorre nesse exato momento no PSDB para discutir a questão. O falecimento de Onevan, ocorrido ontem 48 horas antes da eleição, vítima de complicações pós-Covid pegou de surpresa o mundo político.

O site Naviraí Notícias informou que familiares de Onevan já alegam nas redes sociais que a decisão do PSDB já foi feita, e apesar de que não dará tempo de ser alterada a foto das urnas eletrônicas, quem votar no 45 estará votando em Rhaiza Matos para prefeita.

O velório de Onevan Matos será no Estádio Virotão em Naviraí, onde tudo está arrumando esperando a qualquer hora a chegada do seu corpo.

