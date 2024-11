Riedel destaca cooperação do Estado com os municípios

O governador Eduardo Riedel, junto de todos os secretários de governo, se reuniu nesta terça-feira (5) com os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos e reeleitos das cidades de Mato Grosso do Sul, durante o 2º Congresso dos Municípios Assomasul.

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacou a importância de o municipalismo como meio dos municípios comunicarem suas necessidades ao governo do Estado. "Municipalismo é apenas uma palavra, é um substantivo, mas quando essa palavra ela encontra eco na voz dos prefeitos, das prefeitas, dos vice-prefeitos, das vereadoras, ela se torna uma palavra viva, quando ela encontra eco e ressonância do governo do Estado", afirmou Barbosinha.

Para o vice-governador, este momento é de extrema importância para o Estado, com a comunicação entre os municípios e o governo estadual sendo peça chave para o sucesso de MS. "É o Mato Grosso do Sul do municipalismo", reforçou.

O governador Eduardo Riedel explicou que essa reunião, neste primeiro momento, tem como objetivo aclimar os novos prefeitos com o trabalho realizado pelas secretarias estaduais, além de apresentar aos políticos os chefes das pastas sul-mato-grossenses.

"É uma reunião de trabalho, é uma reunião onde vocês vão poder conhecer um pouquinho as ações do governo do Estado em todas as suas áreas de política pública, representado aqui por essas lideranças que tem suas equipes e trabalham em pastas específicas de conexão direta com o município e, acima de tudo, de conexão direta com a cidadã e o cidadão sul-mato-grossense", disse o governador.

Riedel ainda citou o longo histórico de cooperação do governo de MS com os municípios, buscando atender as demandas apresentadas. "Estamos evoluindo muito, e isso é importante para nossa sociedade", reforçou.

Com a presença de todos os secretários, Riedel reafirmou o objetivo do encontro. "Essa reunião de hoje tem como principal objetivo que cada secretário ou secretária se apresenta para vocês, que todos se conheçam, e apresente um pouco do direcionamento que está sendo dado para aquela área de atuação", ressaltou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também